Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Haiti ha attivato un piano straordinario per garantire l'arrivo degli aiuti umanitari diretti nelle zone colpite dal terremoto del 14 agosto. La distribuzione di fondi e beni di prima necessità è infatti messa a rischio dalle azioni delle bande criminali che controllano la regione sud occidentale del Paese. La portavoce della Polizia, Marie Michelle Verrier, ha annunciato la creazione di una unità la cui principale missione è quella di "coordinare, in materia di sicurezza, gli aiuti umanitari destinati all'estremo sud del Paese". Numerose unità della Polizia sono state dispiegate nei centri urbani e nelle principali vie di collegamento, parzialmente impraticabili anche dalle piogge degli ultimi uragani atlantici. Le forze di sicurezza hanno inoltre lanciato un appello alla popolazione per denunciare i reati collegati all'emergenza, e in particolare i casi di sequestro di persona: ha fatto rumore la recente scomparsa di un chirurgo ortopedico, proprio nel momento in cui gli ospedali hanno bisogno di personale qualificato per assistere la popolazione colpita dal sisma. (segue) (Mec)