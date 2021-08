Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di radicate organizzazioni criminali nel Paese caraibico sono un argomento ben noto alle cronache locali, anche per l'influenza che queste hanno mostrato di poter esercitare sulla vita civile e politica. Nota è la rete di bande che fa riferimento a Jimmy Cherizier, l'ex agente di polizia noto con il nome di "Barbecue", per la sua predisposizione a usare il fuoco come mezzo di pressione sugli avversari. L'individuo è a capo della “G9 an Fanmi e Alye”, la più importante federazione di gruppi armati del Paese. La federazione, il cui nome in criollo haitiano vuol dire “Gruppo dei 9 in famiglia e alleanza”, riunisce nove leader di altrettante bande armate, su un totale di quasi 80 formazioni criminali. A luglio del 2020, il cartello – che dispone anche di un canale YouTube – aveva organizzato una manifestazione per esigere una sorta di riconoscimento legale, scatenando la reazione dell’allora ministro della Giustizia, Lucmane Délile, che definiva “ripugnante e inaccettabile” l’iniziativa. (segue) (Mec)