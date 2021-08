Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Barbecue, cosciente del peso che comunque esercita sulla scena nazionale, aveva garantito domenica scorsa il suo intervento contro le azioni delle bande minori impegnate nel saccheggio delle risorse e promesso interventi di "solidarietà" in prima persona. "Vogliamo comunicare che le Forze rivoluzionarie del G9 e dei suoi alleati, sono vicine alla popolazione nel dolore e nella tristezza", recitava Cherizier in un video pubblicato su YouTube. "Le Forze rivoluzionare del G9 e i loro alleati contribuiranno portando aiuti. Invitiamo tutti i connazionali a esprimere solidarietà con le vittime, condividendo le poche risorse di cui si dispone". Manuel Alba, coordinatore generale dell'Agenzia spagnola della cooperazione allo sviluppo (aedi) ad Haiti, ha confermato a "France 24" che c'è stata una "sorta di negoziato" con le bande armate ma che ogni trattativa con Barbecue e i suoi uomini è operazione "complicata". Molte sono state le promesse di "tregua" laniate dalle bande, ma mai effettivamente messe in pratica. (segue) (Mec)