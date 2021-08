Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema degli aiuti umanitari ad Haiti è peraltro ben presente nell'agenda della comunità internazionale. Da ultima, l'Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim) ha lanciato un appello per raccogliere 15 milioni di dollari per aiutare le autorità a fronteggiare l'emergenza. "Solo per i primi mesi abbiamo bisogno di almeno 15 milioni di dollari per fornire sostegno abitativo, aiutare gli haitiani colpiti a tornare nelle loro case e garantire che dispongano dei mezzi essenziali per la sussistenza", ha affermato Federica Cecchet, vice capo missione dell'Oim ad Haiti, secondo quanto riferisce un comunicato dell’organizzazione. Dal polo logistico di Medici senza frontiere (Msf) a Bruxelles sono partiti due aerei con 100 tonnellate di forniture mediche. A Port-au-Prince è arrivato anche il primo carico Unicef di 9,7 tonnellate di forniture mediche, acqua e kit igienici. A questo si aggiungono altri voli contenenti 30 tonnellate di aiuti salvavita messi in agenda dall'agenzia. (segue) (Mec)