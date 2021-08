Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea (Ue) ha inviato sul terreno una squadra di dodici esperti e due ufficiali di coordinamento dell'Ercc (Emergency Response Coordination Centre) per coordinare i 3 milioni di euro di aiuti umanitari stanziati subito dopo il sisma. La vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha annunciato a nome dell'Italia un primo stanziamento di 500mila euro, mentre dalla Spagna sono stati consegnati i primi aiuti per 250mila euro. Altri centomila euro in aiuti sono stati stanziati dalla Grecia, mentre la Francia ha già recapitato 47 tonnellate di beni di prima necessità. Destinati alla Croce rossa locale. (segue) (Mec)