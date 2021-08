Haiti: terremoto, polizia annuncia piano per proteggere la distribuzione degli aiuti umanitari (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti - che hanno nominato l'amministratrice dello Usaid, Samantha Power, come coordinatrice degli aiuti -, sono intervenuti per garantire assistenza nel ripristino di strutture ospedaliere e di accoglienza, e hanno tra le altre cose attivato un piano di evacuazione degli sfollati tramite gli elicotteri usati per consegnare gli aiuti. Consegne di medicinali, cibo e apparecchiature mediche sono state disposte dal Giappone, dalla Colombia, dalla confinante Repubblica Dominicana mentre da Cuba è arrivata sono arrivati oltre 50 tra medici e infermieri specializzati. Poco dopo la scossa, il governo di Taiwan aveva annunciato lo stanziamento di 500mila dollari statunitensi in aiuti, da far arrivare tramite l'ambasciata a Port-au-Prince. (Mec)