Usa-Albania: siglato memorandum su salvaguardia patrimonio culturale

- L'Albania ha firmato un memorandum con gli Stati Uniti volto a prevenire il furto e il traffico di siti del patrimonio culturale nazionale. A siglare il documento a Washington la ministra della Cultura albanese, Elva Margariti, e il sottosegretario di Stato, Matthew Lussenhop. L'accordo fa parte di un'iniziativa statunitense volta a combattere il traffico di beni culturali sul proprio territorio. Gli Stati Uniti hanno sostenuto la salvaguardia del patrimonio culturale albanese attraverso un apposito Fondo degli ambasciatori per la conservazione del patrimonio culturale. Gli strumenti dei social media e la mancanza di interesse da parte delle forze dell'ordine hanno aumentato il commercio illegale di oggetti d'antiquariato nei Balcani occidentali, secondo un nuovo studio pubblicato sul “Journal of Computer Applications in Archaeology”. (Alt)