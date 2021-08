Marocco: Sereni, vicenda Ikram Nzihi risolta grazia ad ascolto e rispetto reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane abbiamo assicurato che Ikram ricevesse la migliore assistenza legale possibile e visite continue da parte delle nostre autorità consolari, almeno una volta a settimana". Lo scrive in una lettera ad “Avvenire” a proposito della vicenda di Ikram Nzihi, pubblicata oggi dal quotidiano, la viceministra degli Esteri, Marina Sereni. "Con il ministro Di Maio - spiega Sereni - abbiamo impostato l'azione della Farnesina nel pieno rispetto e fiducia delle istituzioni marocchine, nello spirito del partenariato strategico italo-marocchino avviato proprio dai Ministri Di Maio e Bourita nel 2019. E, soprattutto, respingendo ogni ipotesi di trasformare la vicenda in un confronto tra Italia e Marocco, tra Islam e Occidente". Sereni evidenzia il ruolo svolto dall'ambasciatore Barucco e dal sottosegretario Amendola, e puntualizza che "la sentenza di appello conferma la solidità delle istituzioni di Rabat, che resta per l'Unione Europea, nonostante le ricorrenti diatribe con questo o quello Stato Membro, il partner più stabile e affidabile della costa sud del Mediterraneo. E conferma anche la prossimità del Marocco all'Ue". (segue) (Com)