Marocco: Sereni, vicenda Ikram Nzihi risolta grazia ad ascolto e rispetto reciproco (2)

- "Abbiamo affrontato il caso di Ikram - aggiunge ancora Sereni - evitando di innescare la spirale sterile della confrontazione ideologica/valoriale contro il Marocco e l'Islam, valutando la situazione sul terreno, le circostanze concrete del caso e la dignità di chi ne era protagonista". "C'è una politica estera di destra o di sinistra - si chiede Sereni? - La distanza valoriale e di senso di responsabilità tra il governo gialloverde e i governi giallorosso e Draghi sono sotto gli occhi di tutti. La difesa dei diritti umani e la promozione dei nostri valori rappresentano una direttrice fondamentale della nostra politica estera. Ma in uno spirito in cui la comprensione della complessità è uno strumento fondamentale: ascoltare e comprendere (non sempre condividere) le ragioni dell'altro. Quando sono in gioco le persone l'unica scelta vera (anche di sinistra) è il senso di responsabilità. E la promozione dei valori - conclude la vice ministra - si fa solo e sempre mettendo al primo posto la dignità e la libertà di ogni singola persona come Ikram". (Com)