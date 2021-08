Roma: incendio auto a San Basilio, una vettura distrutta due danneggiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio, questa notte, ha distrutto un'auto danneggiandone altre due, in via Cagli in zona San Basilio a Roma. L'allarme è stato lanciato alle 2.30 circa, quando le fiamme avevano già avvolto una Toyota Aygo parcheggiata in strada. La ridotta distanza dell'auto da una Fiat 500 e una Fiat Punto ha causa danni anche alle altre due autovetture ma ad impedire che il rogo si propagasse sono stati i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della stazione San Basilio che hanno cominciato le indagini per accertare le possibili cause. La proprietaria dell'auto distrutta ha riferito di non aver subito minacce e episodi che possano far temere ad una ritorsione.(Rer)