Asia centrale: ministro Esteri Kirghizistan, Al Qaeda potrebbe avere cellule nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Qaeda, lo Stato islamico e altri gruppi terroristici internazionali potrebbero avere cellule clandestine negli Stati dell’Asia centrale. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Ruslan Kazakbaev, in un’intervista con l’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”. “Si tratta di cellule dormienti, che non hanno nulla a che fare con i talebani. I leader dei talebani hanno detto più di una volta che sono concentrati sulle questioni interne e non hanno piani per espandersi oltre l’Afghanistan”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Bishkek. Interrogato sulle misure di sicurezza messe in campo dal Kirghizistan, Kazakbaev ha detto che sono le stesse degli altri Paesi dell’Asia centrale, “in un quadro di cooperazione bilaterale e di organizzazioni regionali”.(Res)