Germania: Ufficio statistico federale, economia cresciuta dell'1,6 per cento nel secondo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca è cresciuta più del previsto nel secondo trimestre del 2020, spinta dalla ripresa dei consumi. Questo quanto emerge dai dati dell'Ufficio statistico federale (Bfs). Il prodotto interno lordo è cresciuto dell'1,6 per cento rettificato fra aprile e giugno, in aumento rispetto alla precedente stima dell'1,5 per cento e dopo una contrazione rivista del 2 per cento nel primo trimestre. I consumi privati ​​sono cresciuti del 3,2 per cento nel secondo trimestre, contribuendo per 1,6 per cento alla crescita complessiva e spingendo il tasso di risparmio al 16,3 per cento. Nel primo trimestre, quando negozi, bar e ristoranti in Germania sono stati chiusi a causa delle politiche di contenimento dei contagi da Covid-19, quel tasso ha raggiunto il livello record del 22 per cento. (Geb)