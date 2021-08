Asia: Covid, la pandemia ha gettato 80 milioni di persone nella povertà estrema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Covid-19 ha esposto linee di faglia sociali ed economiche che rischiano di indebolire lo sviluppo sostenibile e inclusivo della regione", ha dichiarato il capo economista dell'Adb, Yasuyuki Aawada. Lo scorso anno il prodotto interno lordo combinato delle economie asiatiche in via di sviluppo ha subito una contrazione dello 0,1 per cento. Si è trattato della prima recessione regionale da quasi sei decenni a questa parte, che però ha gravato su alcuni Paesi assai più che su altri: le Filippine, ad esempio, hanno visto contrarsi il loro Pil del 9,6 per cento nel 2020, e l'India ha subito una decrescita del 7,3 per cento. La regione ha perso nel suo complesso l'8 per cento delle ore lavorate annue a causa delle limitazioni alla mobilità imposte per contenere la pandemia. (Fim)