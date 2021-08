Afghanistan: oggi vertice del G7, pressioni su Biden per prorogare scadenza ritiro truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atteso nel pomeriggio il summit straordinario del G7 in videoconferenza sull’Afghanistan, mentre cresce la pressione dei Paesi europei sul presidente statunitense, Joe Biden, sul rinvio della scadenza del 31 agosto per il ritiro definitivo delle truppe. Convocato dal primo ministro britannico, Boris Johnson, che detiene la presidenza di turno del Gruppo dei Sette, il vertice sarà incentrato su vari temi fra cui, oltre al rinvio del definitivo ritiro militare, anche il proseguimento delle procedure di evacuazione e la gestione dei flussi migratori generati dalla crisi afgana. Jonhson, con l’appoggio del presidente francese Emmanuel Macron, vuole spingere Biden a prorogare la scadenza, un tema su cui la risposta statunitense resta fredda e condizionata anche dalle reazioni talebane. Da Kabul, infatti, la leadership del movimento radicale ha fatto sapere che qualora le truppe occidentali restino oltre la scadenza concordata, il rischio di attacchi sarà inevitabile. Alla posizione favorevole a un rinvio del ritiro militare si è unita anche la Germania, mentre l’Italia punta a estendere i negoziati sul futuro dell’Afghanistan a Cina, Russia e anche Arabia Saudita, in sostanza portandoli a livello del G20, di cui il nostro Paese detiene la presidenza di turno. Il vertice del G7 oltre ai leader di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone vedrà anche la partecipazione dei vertici della Nato e dell'Onu. (segue) (Rel)