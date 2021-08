Afghanistan: oggi vertice del G7, pressioni su Biden per prorogare scadenza ritiro truppe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian si è detto "preoccupato per la scadenza. Una proroga è necessaria per vedere attraverso le operazioni in corso". L’omologo tedesco, invece, Heiko Mass sta anche discutendo con Stati Uniti, Turchia e altri alleati per mantenere aperto l'aeroporto di Kabul per le evacuazioni oltre il 31 agosto. "Dobbiamo continuare a parlare con i talebani, perché ovviamente avranno un ruolo particolare da svolgere nel funzionamento dell'aeroporto dopo il ritiro delle truppe statunitensi", ha aggiunto Maas. Il primo ministro britannico dovrebbe anche invitare i leader mondiali a rafforzare il loro sostegno ai rifugiati afgani e ad aumentare gli aiuti umanitari. Ieri Johnson ha detto che gli alleati occidentali "utilizzeranno ogni leva umanitaria e diplomatica per salvaguardare i diritti umani" e proteggere i progressi sociali dopo l'acquisizione del paese da parte dei talebani. I talebani saranno "giudicati dai loro atti e non dalle loro parole", ha aggiunto. (segue) (Rel)