Afghanistan: oggi vertice del G7, pressioni su Biden per prorogare scadenza ritiro truppe (3)

- Boris Johnson ha parlato al telefono con Joe Biden ieri prima dell'incontro. Secondo quanto riferito da Downing Street, i due leader si sono impegnati a lavorare insieme per garantire che coloro che hanno il diritto di lasciare l'Afghanistan possano farlo. Tuttavia nella nota non si menziona la richiesta esplicita di Londra di ottenere una proroga del ritiro delle truppe oltre il 31 agosto. Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, intanto, fa sapere che stanno aumentando gli sforzi di controllo ed evacuazione sul campo. Il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, ha spiegato che in un lasso di tempo di 24 ore, a partire dal 22 agosto, 28 voli militari statunitensi hanno evacuato circa 10.400 persone da Kabul. Price ha aggiunto che 61 aerei della coalizione hanno anche evacuato circa 5.900 persone dall'aeroporto della capitale afgana. (Rel)