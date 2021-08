Afghanistan: portavoce talebani, tutelare relazioni col Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani attribuiscono grande importanza alla tutela delle relazioni con il Giappone. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Kyodo" un portavoce del gruppo islamista, Suhail Shaheen, auspicando la rapida riapertura dell'ambasciata giapponese a Kabul. "Noi afgani abbiamo la possibilità di unirci per la ricostruzione e riabilitazione del nostro Paese. Nessuno è preso di mira come sostenitore degli invasori o collaboratore degli Stati Uniti", ha dichiarato Shaheen in una intervista pubblicata dall'agenzia stampa giapponese nella giornata di oggi. Il portavoce afferma che i talebani apprezzano il lavoro svolto in Afghanistan dalle organizzazioni non governative giapponesi, e assicura che la vita e i beni dei cittadini giapponesi e dei loro collaboratori locali verranno tutelati. "Vogliamo che il Giappone prenda parte alla ricostruzione dell'Afghanistan. Intendiamo mantenere buone relazioni", afferma Shaheen, che nell'intervista prova anche a fornire rassicurazioni in merito ai diritti e al ruolo sociale delle donne nel futuro Afghanistan talebano: "Le insegnanti donne sono già tornate a scuola, e le alunne stanno frequentando le scuole come in passato. Possono ricevere una istruzione e lavorare indossando l'hijab". Infine, Shaheen afferma che i talebani sono "impegnati a garantire la libertà dei media e la libertà di stampa". (Git)