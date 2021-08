Afghanistan: ministro Difesa britannico, "improbabile" proroga ritiro truppe oltre 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "improbabile" che il termine per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan venga prorogato oltre il 31 agosto. lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ai microfoni dell’emittente televisiva britannica “Sky News”. Wallace ha dichiarato che, nonostante il Regno Unito voglia tentare di convincere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a estendere questa data durante l’odierno vertice del G7 di oggi, è "improbabile" che venga concordata una proroga. "Penso che sia improbabile non solo per quello che hanno detto i talebani, ma anche se osserviamo le dichiarazioni pubbliche del presidente Biden penso che sia improbabile. Penso che valga la pena di provarci tutti e lo faremo, e abbiamo anche modificato internamente al nostro sistema militare il tempo necessario per il ritiro perché per ogni ora in più nel processo di ritiro militare è un'ora che possiamo aggiungere per aiutare anche l’evacuazione dei civili”, ha detto il ministro. "Queste sono le scelte difficili”, ha detto Wallace. (Rel)