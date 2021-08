Sardegna: il 31 agosto open night vaccinale alla Fiera di Cagliari, immunizzazioni a ritmo di musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fissato per il 31 agosto all'hub della Fiera di Cagliari l'Open Night vaccinale dedicato ad adolescenti e ragazzi che potranno immunizzarsi sino alla mezzanotte con tanto di dj set. L'iniziativa è dell'Ats Sardegna con l'obiettivo di consentire un ritorno alle attività scolastiche e universitarie in sicurezza. Non sarà necessaria la prenotazione: tutti coloro che rientrano nella fascia di età tra i 12 e i 35 anni possono presentarsi spontaneamente, senza alcun bisogno di registrarsi nella piattaforma di Poste Italiane, dalle ore 20 alle ore 24. L'Open Night è aperto anche ai turisti che devono eseguire la seconda dose se presenti in Sardegna da almeno 14 giorni. Si accede all'hub con tessera sanitaria e documento di identità. I minori dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o rappresentante legale con modulo di consenso scaricabile dalla home page del sito www.aslcagliari.it preventivamente compilato nelle parti di competenza e copia della carta di identità. L'accesso libero, senza prenotazione, è esteso anche agli over60 e agli operatori scolastici e sanitari non ancora vaccinati. (Rsc)