Medio Oriente: 17enne palestinese ucciso da soldati israeliani in Cisgiordania

- Un adolescente palestinese di 17 anni, Imad Khaled Hashash, è stato ucciso stanotte a colpi di arma da fuoco in Cisgiordania, dopo aver apparentemente cercato di lanciare un grosso oggetto da un edificio contro le truppe israeliane, secondo quanto riferito dai militari dello Stato ebraico. Il diciassettenne è stato colpito mentre si trovava sul tetto di un’abitazione nel campo profughi di Balata, adiacente alla città palestinese di Nablus. Il ragazzo è stato ricoverato d'urgenza al Rafidia Surgical Hospital di Nablus, dove è stato dichiarato morto dai medici. Il ministero della Salute palestinese ha riferito che Hashash è deceduto dopo aver subito una ferita da arma da fuoco alla testa. Le Forze di difesa israeliane (Idf), da parte loro, hanno affermato che i residenti della zona hanno lanciato mattoni e altri oggetti dai tetti delle case verso le forze armate nel corso di un’operazione nel campo profughi per arrestare un sospettato coinvolto “in attività terroristiche”. "Durante gli scontri, un certo numero di soldati ha identificato un sospettato che teneva un grosso oggetto con entrambe le mani e ha cercato di farlo cadere su un soldato che si trovava sotto l’edificio", hanno riferito le Idf. Lo scorso anno, un soldato israeliano, Amit Ben-Ygal, era stato ucciso dopo che un palestinese gli ha fatto cadere addosso un grosso sasso dal tetto di un edificio vicino a Jenin. Un incidente simile si era verificato nel 2018, quando una lastra di marmo è stata lanciata dal terzo piano di un edificio in un campo profughi vicino a Ramallah, uccidendo il militare Ronen Lubarsky. Dallo scorso maggio, più di 40 palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane, incluso un ragazzo di 12 anni morto per uno scambio di persona. Gli arresti notturni israeliani nelle città della Cisgiordania incontrano spesso una feroce resistenza da parte dei palestinesi locali, per lo più sotto forma di lancio di pietre e attacchi con bombe molotov. (Res)