Sardegna: il sassofonista Seamus Blake stasera al Festival Nuoro Jazz

- Un originale quintetto al centro dei riflettori, stasera 24 agosto, al trentatreesimo Festival Nuoro Jazz; un organico in cui spicca il nome del sassofonista Seamus Blake, affiancato da quattro musicisti di primo piano della scena jazzistica nazionale, tutti membri da anni del corpo docente dei Seminari di jazz in corso fino a giovedì nel capoluogo barbaricino: il trombettista Fulvio Sigurtà, il pianista Dado Moroni, il contrabbassista Paolino Dalla Porta e il batterista Stefano Bagnoli. Si comincia alle 21 nel Giardino della Biblioteca Satta. I biglietti si possono acquistare online sul sito Ciaotickets e a Nuoro al CTS (Centro Turistico Sardo) in piazza Mameli, 1. Per accedere al concerto è necessario munirsi di green pass; i posti a sedere sono limitati e distanziati, nel rispetto delle norme anti-covid. Seamus Blake è riconosciuto come uno dei migliori esponenti del jazz contemporaneo per la raffinatezza della sua musica, le ottime capacità compositive, il modo magistrale di suonare, le improvvisazioni audaci. (Rsc)