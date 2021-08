Sardegna: assessore Nieddu, "aumento dei ricoveri, Isola vicina alla zona gialla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione è preoccupante: c'è stata un'impennata di ricoveri, soprattutto nelle degenze di area medica non critica e questo ha portato la percentuale al 12 per cento e ci stiamo quindi pericolosamente avvicinando a quella del 15, la soglia critica per i passaggi di fascia". A lanciare l'allarme è l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu: "Ci auguriamo un'inversione di tendenza dei contagi, e speriamo di avere la possibilità che il territorio si faccia carico dei pazienti in modo che non vengano ospedalizzati", spiega l'esponente dell'esecutivo regionale sardo. "Mi rivolgo a tutti affinché possano fare il vaccino, le persone più a rischio possono accedere agli hub senza prenotazione – spiega l'assessore alla Sanità -. Ci sono ancora assembramenti dovuti ad occasioni conviviali come feste private, basta solo un positivo per contagiare parecchie decine di persone: utilizzate sempre le misure di contenimento soprattutto laddove possono esserci assembramenti". (segue) (Rsc)