Sardegna: assessore Nieddu, "aumento dei ricoveri, Isola vicina alla zona gialla" (2)

- Quanto al caos che si registra in questi giorni nei pronto soccorso, per Nieddu è causato dal fatto che "ci sono molti accessi impropri, dovuti al fatto che il territorio non sta forse facendo la sua opera di filtro come dovrebbe, altrimenti molti pazienti che chiedono una visita al pronto soccorso potrebbero essere trattati a domicilio". Sulle cure domiciliari e relative polemiche sulla non approvazione dell'Aifa per i protocolli inviati ai medici di famiglia, Nieddu spiega che "abbiamo semplicemente inviato un documento in modo da far conoscere ciò che la Regione aveva fatto, ma non c'è nessuna imposizione, nessuna intenzione di imporre un protocollo, solo uno strumento conoscitivo per gli operatori in prima linea nelle terapie domiciliari". (Rsc)