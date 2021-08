Spagna: ministro Esteri revoca placet a Camilo Villarino come nuovo ambasciatore in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha deciso di revocare la richiesta di placet (approvazione del Paese ospitante) per Camilo Villarino, come nuovo ambasciatore iberico in Russia. Villarino è stato capo di gabinetto di Arancha Gonzalez Laya, ministra degli Esteri prima della nomina di Albares. Proprio Gonzalez Laya aveva presentato la sua candidatura come nuovo capo della missione diplomatica spagnola a Mosca. Fonti diplomatiche citate dal quotidiano “El Pais”, smentiscono il fatto che questa decisione sia legata al fatto che il giudice che indaga sull’ingresso in Spagna del leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, lo abbia iscritto al registro degli indagati e assicurano che il ministro assegnerà a Villarino la guida di un'altra ambasciata adeguata al suo profilo. Albares, tuttavia, non è intervenuto solo sulla nomina del nuovo ambasciatore in Russia: il nuovo capo della diplomazia spagnola, infatti, ha ritirato il placet anche per quello che avrebbe dovuto essere il nuovo capo della missione diplomatica spagnola in Sudafrica, Felipe de la Morena. Fonti diplomatiche assicurano che non è insolito che un nuovo ministro “corregga” le nomine degli ambasciatori già decise ma non ancora ufficialmente confermate e che si tratta di una fattispecie già avvenuta in passato. L'obiettivo del ministro degli Esteri, sostengono le fonti consultate, è individuare per ogni posizione la persona più adatta "in base alla carriera, al background professionale e all'esperienza". (segue) (Spm)