Spagna: ministro Esteri revoca placet a Camilo Villarino come nuovo ambasciatore in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso di Villarino, tuttavia, è unico per la sua situazione giudiziaria. Il diplomatico è stato citato come indagato dal capo del tribunale inquirente numero 7 di Saragozza dopo aver riconosciuto per iscritto di aver indicato al secondo capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, tenente generale Fernandez Sanchez, che "non era necessario" che il leader saharawi venisse sottoposto a controllo passaporti " secondo la prassi consolidata" e "la legge in vigore". La decisione di ospitare il leader del Polisario in Spagna, in quel momento in gravi condizioni di salute dopo aver contratto il Covid-19, ha generato una crisi diplomatica fra Spagna e Marocco che dura da più di tre mesi. Esponenti del partito Ciudadanos hanno chiesto al ministro degli Esteri che Villarino non fosse inviato a Mosca sino a quando la sua situazione giudiziaria non fosse stata chiarita. Le fonti consultate dal “Pais”, tuttavia, insistono sul fatto che la decisione di fare marcia indietro sul suo invio a Mosca non è legata alla sua convocazione da parte del giudice. Le fonti sottolineano che il ministro ha deciso che i diplomatici che Gonzalez Laya aveva nominato come nuovi ambasciatori saranno semplicemente destinati a sedi diverse rispetto a quelle precedentemente indicate. (Spm)