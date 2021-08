Tunisia: leader di Ennahda licenzia il comitato esecutivo del partito islamista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terremoto all’interno del partito islamista tunisino Ennahda. Il leader del movimento politico musulmano, Rached Ghannouchi, ha licenziato tutti i membri comitato esecutivo del partito dopo le critiche alla gestione della crisi politica nel Paese nordafricano. Ghannouchi, che è anche presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Apr), ha guidato l'opposizione alla decisione di luglio del presidente della Repubblica, Kais Saied, di assumere l'autorità esecutiva, di licenziare il primo ministro e di congelare il parlamento, un intervento definito da Ennahda come un colpo di Stato. Da tempo i leader di spicco all'interno di Ennahda, partito di maggioranza relativa nel parlamento tunisino, chiedevano che Ghannouchi, 80 anni, lasciasse le redini del movimento al potere dalla cacciata del presidente Ben Ali nel 2011. L’avvicendamento ai vertici di Ennahda sarebbe dovuto nell’ambito di un congresso che il partito, tuttavia, non è mai riuscito a convocare a causa dei dissidi interni alla formazione politica. "Il capo di Ennahda ha deciso di licenziare i membri esecutivi del partito e di ristrutturarlo in modo da rispondere alle esigenze di questa fase", ha affermato il movimento in una nota. Ennahda è stato il partito che più di tutti è stato al potere dalla rivoluzione di dieci anni fa, sostenendo tutti i governi che si sono succeduti da allora. (segue) (Tut)