Tunisia: leader di Ennahda licenzia il comitato esecutivo del partito islamista (2)

- Intanto ieri il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha deciso di prorogare fino a nuovo avviso le misure adottate il 25 luglio scorso, in applicazione dell'articolo 80 della Costituzione, ovvero il congelamento dei lavori dell’Arp e la revoca dell'immunità ai deputati. Lo ha reso noto la presidenza della Repubblica tunisina in una comunicazione ufficiale, spiegando che il capo dello Stato rivolgerà un discorso al popolo tunisino nei prossimi giorni. A un mese esatto dalla sospensione del parlamento, il licenziamento del primo ministro Hichem Mechichi e l'assunzione del potere esecutivo, Saied non ha ancora nominato un nuovo premier, non ha annunciato alcuna misura per porre fine all'emergenza né ha dichiarato le sue intenzioni a lungo termine. Il presidente, da parte sua, ha sempre affermato di aver adottato "misure eccezionali" a luglio in linea con la Costituzione per "rispondere alle aspettative della gente in un contesto di crisi politica, economica e sociale". (segue) (Tut)