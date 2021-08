Moldova: Sandu incontra vicepresidente Commissione Ue Dombrovskis a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha avuto un incontro a Kiev con il vice presidente esecutivo della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau con un comunicato. "Abbiamo discusso dello stanziamento di 50 milioni di euro dal pacchetto di assistenza macrofinanziaria per il quale sono soddisfatte quasi tutte le condizioni. L'unico requisito per ottenere questa tranche, dove non abbiamo fatto abbastanza progressi, è l'esistenza di una chiara strategia per il recupero del denaro nelle frodi bancarie, che doveva essere sviluppata dalla Procura", ha ricordato Sandu citata nel comunicato. "Durante i colloqui, il capo dello Stato ha confermato al vicepresidente della Commissione europea l'impegno assunto dal nuovo governo di Chisinau di riformare la giustizia, eliminare la corruzione e rafforzare le istituzioni pubbliche per ripristinare la fiducia dei cittadini nel Paese e aumentare il loro benessere", continua il comunicato. (Rob)