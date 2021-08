Covid: Grimaud (Valneva), speriamo che nostro vaccino mostri efficacia superiore all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il laboratorio franco-austriaco Valneva, i cui test per il suo vaccino candidato contro Covid-19 sono in fase avanzata, spera che il suo preparato mostri "un'efficacia superiore all'80 per cento". Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato, Franck Grimaud, all’emittente “Bfm Business”. "Sulla base degli studi di fase I e II, si spera di avere un vaccino che sia efficace in maniera superiore all'80 per cento. Dovrà essere dimostrato nello studio di fase III", destinato a dimostrare "l'effettiva efficacia di un trattamento prima che venga immesso sul mercato e che è tuttora in corso", ha affermato Grimaud. L'efficacia sarebbe quindi inferiore ai vaccini a Rna messaggero, come quelli di Pfizer-BioNTech o Moderna, che raggiungono valori intorno al 95 per cento, ma sarebbe superiore a quello dei vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson, che agiscono per vettore virale e si attestano fra il 60 e il 70 per cento. Valneva utilizza un vaccino inattivato, una tecnologia più tradizionale dell'Rrn e che viene utilizzata ogni anno in particolare per i preparati antinfluenzali, ha illustrato Grimaud. (segue) (Frp)