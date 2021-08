Covid: Grimaud (Valneva), speriamo che nostro vaccino mostri efficacia superiore all'80 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono un sacco di parametri per avere un buon mix nel vaccino tra la sua efficacia, la sua innocuità, il suo periodo di protezione, la durata tra le prime due dosi e la necessità di un richiamo", ha spiegato Grimaud. Il laboratorio ha presentato ieri la sua richiesta di autorizzazione alle autorità sanitarie britanniche. Il Regno Unito ha già ordinato 100 milioni di dosi per il 2021-22, mentre le consultazioni con l'Unione europea "sono ancora in corso", secondo il dirigente di Valneva. Grimaud ritiene che la lotta al Covid-19 richiederà probabilmente una "vaccinazione regolare" negli anni a venire. "Dovremo vaccinare anche adolescenti e bambini, e un vaccino come il nostro, con il suo profilo di sicurezza, potrebbe diventare interessante", visto che si rivolge anche a "una parte della popolazione più titubante rispetto alle nuove tecnologie vaccinali" e a quei Paesi in cui l'accesso ai vaccini è ancora difficile, ha concluso l’Ad di Valneva. (Frp)