- Il green pass è una "misura di sicurezza per tutti ed è attuabile. Abbiamo lavorato alle linee guida che abbiamo mandato al Cts per essere pubblicate la prossima settimana". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a Rainews24 ricordando l'obbligo, dal primo settembre, di certificazione verde per treni, aerei e navi a lunga percorrenza. (Rin)