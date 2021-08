Monza: la Villa Reale si illuminerà con il tricolore per omaggiare Gianni Bugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sera la Villa Reale di Monza sarà illuminata con il tricolore: è questo l’omaggio simbolico e suggestivo che la città tributerà a Gianni Bugno in occasione del 30esimo anniversario della vittoria del campionato del mondo di ciclismo su strada di Stoccarda. L’iniziativa, promossa dall’associazione Pedale monzese e dal suo presidente Federico Gerosa, prevede un momento di ritrovo davanti alla Villa Reale alle 21.30, dove gli sportivi e gli appassionati di ciclismo potranno incontrare il campione monzese e ricordare insieme il prestigioso risultato mondiale raggiunto nel 1991. “Monza è la città di tutti gli sport" spiega l’assessore Andrea Arbizzoni. "Per questo è doveroso riservare un omaggio significativo al grande campione del ciclismo mondiale, che ha conquistato il podio dopo una lotta al cardiopalma contro avversari del calibro di Rooks e Indurain: una vittoria indimenticabile che rimarrà per sempre negli annali sportivi della nostra città”. (Com)