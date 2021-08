Difesa: in funzione nuovo lotto missili anticarro Kornet nella base russa in Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lotto di nuovi missili guidati anticarro Kornet è stato consegnato alla base militare russa in Tagikistan. Lo ha riferito il Distretto militare centrale russo. "Un lotto di moderni missili guidati anticarro di fanteria Kornet sono in servizio operativo nella 201ma base militare russa in Tagikistan", ha riferito il Distretto militare centrale in una nota. Il Kornet è progettato per distruggere veicoli corazzati nemici e bersagli aerei, inclusi elicotteri e veicoli aerei senza equipaggio. Il missile è guidato da un raggio laser. Il suo raggio di tiro massimo è stimato a 5,5 chilometri. L’entrata in funzione dei missili avviene mentre nel vicino Afghanistan si registra un grave deterioramento del contesto di sicurezza in seguito alla presa del potere da parte dei talebani. (Rum)