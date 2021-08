Giappone-Iran: Tokyo sollecita a garantire sicurezza navigazione nel Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha sollecitato l'Iran a garantire la sicurezza delle navi nel Golfo Persico e nelle acque limitrofe, durante l'incontro a Tehran con Hossein Amir Abdollahian, prossimo ad assumere la carica di ministro degli Esteri iraniano. La richiesta di Motegi segue l'attacco verificatosi il mese scorso contro una petroliera giapponese operata da una azienda israeliana al largo dell'Oman; Stati Uniti e Regno Unito sospettano che l'Iran sia coinvolto nell'attacco. La sicurezza delle vie marittime commerciali nel Golfo Persico è fondamentale per il Giappone, che dipende dal Medio Oriente per il 90 per cento della sua domanda di petrolio greggio. Durante la sua visita a Tehran - ultima tappa di un viaggio ufficiale nel Medio Oriente che si conclude oggi, 24 agosto - Motegi ha incontrato anche il presidente iraniano Ebrahim Risi e il ministro degli Esteri uscente, Mohammad Javad Zarif. Motegi ha sollecitato il ritorno di Tehran al perimetro dell'accordo sul nucleare del 2015. (segue) (Git)