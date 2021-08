Giappone-Iran: Tokyo sollecita a garantire sicurezza navigazione nel Golfo Persico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone e il suo omologo della Giordania, Ayman Safadi, hanno presieduto il 19 agosto il secondo dialogo strategico Giappone-Giordania, coinciso con la visita ufficiale del ministro giapponese ad Amman. I due funzionari hanno discusso il rafforzamento delle relazioni tra i rispettivi Paesi, concentrandosi su ambiti quali la risposta congiunta alla pandemia di Covid-19, la cooperazione economica, gli scambi tra persone e il sostegno ai rifugiati. I ministri hanno intrattenuto uno scambio di opinioni in merito alle questioni più pressanti nel contesto mediorientale, alla crisi in Afghanistan e alle dinamiche strategiche nell'Asia Orientale. Motegi ha ribadito il riconoscimento da parte di Tokyo del fondamentale ruolo della Giordania per il raggiungimento di una soluzione a due Stati alla questione israelo-palestinese. Il Giappone, ha aggiunto il ministro, intende lavorare a stretto contatto con la Giordania per agevolare la fiducia tra i principali attori regionali. (segue) (Git)