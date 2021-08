Giappone-Iran: Tokyo sollecita a garantire sicurezza navigazione nel Golfo Persico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la questione israelo-palestinese, Motegi ha ribadito il sostegno di Tokyo ad una soluzione a due Stati che garantisca la convivenza pacifica tra ebrei e arabi israeliani; il ministro ha anche ricordato che Tokyo è pronta a sostenere progetti per lo sviluppo dei territori palestinesi come quello del “Corridoio per la pace e la prosperità”. Il ministro giapponese ha presentato al suo omologo israeliano le iniziative giapponesi per il conseguimento di un “Indo-Pacifico libero e aperto”, affermando che le implicazioni di tale visione avranno ricadute positive anche sulla regione mediorientale. Durante la visita a Israele Motegi è stato ricevuto per una visita di cortesia da presidente di Israele, Isaac Herzog, e dal primo ministro di quel Paese, Naftali Bennett. (segue) (Git)