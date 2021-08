Indonesia: Covid, Widodo annuncia riapertura parziale di Giacarta e Bali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha annunciato una revoca parziale delle restrizioni alla mobilità nelle aree metropolitane di Giacarta, Bandung e Surabaya, così come in altre regioni densamente popolate dell'isola di Giava. Il provvedimento si estende anche a Bali. L'annuncio segue il calo dei contagi da Covid-19 registrato nel Paese nelle ultime settimane. A partire da oggi, 24 agosto, i centri commerciali potranno riaprire al 50 per cento della capacità massima e per un maggior numero di ore. Le moschee, le chiese e gli altri luoghi di culto potranno accogliere fedeli non oltre il 25 per cento della loro capienza massima. Inoltre, le aziende orientate all'export riprenderanno a operare senza alcuna restrizione. Widodo ha dichiarato che grazie al calo dei contagi, nelle ultime settimane il tasso di occupazione nazionale dei posti letto ospedalieri è calato al 33 per cento. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati in Indonesia 9.604 nuovi contagi, il dato più basso da metà giugno. I decessi sono stati 842. Dall'inizio dell'emergenza pandemica l'Indonesia ha accumulato 3,98 milioni di contagi e 127.214 decessi. (Fim)