Afghanistan: Singapore offre aerocisterna per agevolare operazioni di evacuazione Usa

- Singapore ha offerto agli Stati Uniti la mobilitazione di una sua aerocisterna A330 Mrtt (Multi-role tanker transport) per agevolare le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. Lo ha dichiarato il primo ministro Lee Hsien Loong, durante la conferenza stampa congiunta con la vicepresidente Usa Kamala Harris, che concluderà oggi la sua visita ufficiale nella Città-Stato. Lee ha ricordato che le Forze armate di Singapore non sono estranee al teatro afgano, avendovi operato a sostegno della Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf). L'A330 offerto da Singapore è divenuto operativo lo scorso aprile, e può essere impiegato per missioni di rifornimento in volo e trasporto tattico, anche in contesti di assistenza umanitaria. La vicepresidente Harris ha ringraziato Lee per "l'offerta molto generosa" di assistenza all'evacuazione Usa dall'Afghanistan. (segue) (Fim)