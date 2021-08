Afghanistan: Singapore offre aerocisterna per agevolare operazioni di evacuazione Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono concentrati ora solo sull’evacuazione dall’Afghanistan dei cittadini statunitensi e dei locali che hanno collaborato con le forze straniere o che si trovano in una situazione di vulnerabilità: per le analisi sul ritiro “ci sarà un sacco di tempo”. Lo ha dichiarato la vice presidente Kamala Harris ieri, nel corso della sua visita a Singapore, dove ha incontrato il primo ministro Lee Hsien Loong e la presidente Halimah Yacob. “Ci sarà tutto il tempo per analizzare quello che è successo nel contesto del ritiro dall’Afghanistan. Ma ora siamo concentrati solo sull’evacuazione dei cittadini statunitensi, degli afgani che hanno lavorato con noi e di quelli vulnerabili, inclusi donne e bambini. È la nostra unica preoccupazione in questo momento”, ha affermato Harris durante una conferenza stampa congiunta con Lee. Quest’ultimo, da parte sua, ha espresso la speranza che l’Afghanistan “non diventi nuovamente un epicentro del terrorismo” e ha sottolineato come Singapore abbia offerto i propri aerei per contribuire alle operazioni di evacuazione. (segue) (Fim)