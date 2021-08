Afghanistan: Singapore offre aerocisterna per agevolare operazioni di evacuazione Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Harris nel Sud-est asiatico è considerata di particolare importanza in un momento in cui l’amministrazione del presidente Joe Biden è al centro di duri attacchi per la gestione del ritiro dall’Afghanistan. Secondo gli osservatori, l’obiettivo della numero due della Casa Bianca – che nelle prossime ore sarà anche in Vietnam - è di convincere i leader della regione che gli impegni degli Stati Uniti restano solidi e che non saranno inficiati dal dossier afgano. “Oggi siamo a Singapore per sostenere e riaffermare il nostro perdurante impegno verso questo Paese e questa regione, e per rafforzare la visione condivisa di un Indo-Pacifico libero e aperto”, ha detto Harris. L’obiettivo degli Stati Uniti è anche quello di convincere i leader della regione a far fronte comune contro la Cina e le sue rivendicazioni. Secondo Lee, l’impegno degli Usa nella regione sarà determinato da “come si riposizionerà nella regione, come si comporterà con i suoi amici, partner e alleati”. (segue) (Fim)