Vietnam: governo emenda 10 leggi per agevolare attività produttive e investimenti

- Il governo del Vietnam ha chiesto a ministeri, agenzie e amministrazioni locali di accelerare l'emendamento di una serie di leggi e regolamenti che ostacolano l'attività produttiva e gli investimenti nel Paese, normando fattispecie sovrapponibili o stabilendo requisiti poco pratici. Il governo ha individuato in tutto una decina di norme relative a dazi, aliquote speciali sui consumi, investimenti pubblici e privati, acquisizioni pubbliche, partenariati pubblico-privato, imprese e altro. Ai ministeri competenti è stato chiesto di sottoporre al governo versioni aggiornate delle norme entro oggi, 23 agosto, per la successiva discussione in consiglio dei ministri. Una volta approvati dal governo, gli emendamenti verranno presentati dal ministero di Giustizia al Comitato permanente dell'Assemblea nazionale. L'approvazione da parte dell'Assemblea è prevista nel mese di ottobre. (Fim)