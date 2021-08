Usa: Covid, Biden invita le aziende a rendere vaccini obbligatori dopo approvazione Fda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Pentagono ha reso noto che imporrà l’obbligo vaccinale per il suo personale in servizio (1,3 milioni di persone) dopo l’ottenimento della piena autorizzazione all’uso da parte di Pfizer. Quest’ultima casa farmaceutica ha presentato all’Fda i dati dei test condotti su 44 mila partecipanti tra Stati Uniti, Unione europea, Turchia, Sudafrica e America latina. In base ai risultati, il vaccino si è mostrato efficace al 91 per cento nel prevenire l’infezione da Covid-19 (in leggero calo rispetto all’efficacia del 95 per cento comunicata lo scorso dicembre). Pfizer e BioNTech chiederanno ora piena approvazione anche per l’uso dei vaccini sui minori tra i 12 e i 15 anni. (Nys)