Cile: ong norvegese Nansen avvia progetto per soluzione conflitto mapuche

- L'organizzazione non governativa norvegese "per la pace e il dialogo" Nansen, ha dato il via questo lunedì in Cile ad un programma di formazione incaricato da sette università dell'Araucania. Obiettivo dell'iniziativa quello di contribuire a trovare "percorsi" per la soluzione del conflitto ancestrale tra lo Stato e la comunità indigena mapuche. Alfredo Zamudio, rappresentante in Cile del Centro Nansen, ha affermato a riguardo che "non ci sono soluzioni facili, non ci sono soluzioni immediate, è un processo in cui si inizia a cercare di trovare chi vuole parlare, come vuole parlare, e di quali argomenti vuole parlare". In questa prima fase del processo, ha spiegato Zamudio, il Centro Nansen svilupperà un processo di formazione intensivo chiamato "Induzione al dialogo", con il quale si punta a fornire le conoscenze essenziali per il suo avvio. "Non siamo mediatori, non interveniamo, veniamo solo per sostenere. Non detteremo soluzioni, non faremo una diagnosi della situazione, quelli che dettano, fanno le diagnosi e trovano cosa fare sono quelli che si siedono a parlare" ha precisato il rappresentante della ong. (segue) (Abu)