Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente (3)

- I governatori hanno raggiunto un accordo per garantire "che le corporazioni di Polizia degli stati agiranno nella forma e nei limiti della Costituzione e della legge. È un impegno del Forum dei Governatori con il Brasile", ha affermato. Come denunciato dalla stampa brasiliana infatti, molti componenti delle polizie militari degli stati si stanno preparando per partecipare a una manifestazione indetta in favore del presidente Bolsonaro prevista per il prossimo 7 settembre, festa dell'Indipendenza. In particolare il governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, ha allertato i colleghi per una radicalizzazione dei poliziotti, pronti a scendere in piazza armati. Doria, ha anche allontanato dall'incarico un alto ufficiale della polizia militare paulista per aver incitato colleghi e popolazione a partecipare alle manifestazioni. (segue) (Brb)