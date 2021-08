Brasile: scontro Bolsonaro-Corte suprema, governatori chiedono incontro con il presidente (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre la Corte suprema, il Tribunale superiore di giustizia (equivalente per funzioni alla Corte di Cassazione) e il Tribunale superiore elettorale hanno emesso note riaffermando la fiducia in Moraes e nell'azione della Corte, i parlamentari di vari schieramenti hanno definito l'azione una "follia" e auspicato che il governo possa concentrarsi sui problemi reali del paese. In particolare dieci partiti di sinistra, centro sinistra e centro destra (che riuniscono 43 degli 81 senatori) hanno inviato note di censura verso l'azione di Bolsonaro e a sostegno dell'azione della Corte suprema. "È deplorevole che in un momento di così grave crisi socio-economica, il Brasile debba ancora fare i conti con l'instabilità politica e lo spettro dell'autoritarismo", affermano i partiti. Inoltre dieci ex giudici supremi hanno inviato una lettera al presidente del Senato, Rodrigo Pacheco, chiedendogli di ignorare la richiesta di impeachment. Dal canto suo, Pacheco aveva immediatamente escluso la possibilità che potesse dare seguito alla richiesta del presidente. (segue) (Brb)