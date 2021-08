Giappone: al via oggi le Paralimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Paralimpiadi di Tokyo si apriranno nella serata di oggi, 24 agosto, dopo un rinvio di un anno causato dalla pandemia di coronavirus. Come i Giochi olimpici estivi conclusi all'inizio di questo mese, l'evento si svolgerà a porte chiuse proprio a causa della crisi pandemica, che in Giappone attraversa la sua fase più acuta. Tokyo diventa oggi la prima città al mondo ad aver ospitato per due volte le Paralimpiadi: la capitale giapponese ha già fatto da cornice all'evento in occasione dei Giochi del 1964. Alle Paralimpiadi 2020 prendono parte circa 4.400 atleti da 160 Paesi, che competeranno sino al 5 settembre prossimo a Tokyo e in tre prefetture limitrofe. L'apertura dell'evento è segnata da forte preoccupazione: anche se le Olimpiadi estive si sono concluse senza innescare grandi focolai di contagio, gli atleti paralimpici potrebbero essere più vulnerabili alla sintomatologia della Covid-19 a causa delle loro particolari condizioni di salute. A Tokyo, inoltre, il bilancio dei contagi ha superato più volte i 5mila casi giornalieri, un dato tre volte superiore alla media dei contagi registrata prima dell'inizio delle Olimpiadi estive, il 23 luglio scorso. La scorsa settimana la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha definito il quadro dell'emergenza pandemica nella capitale "disastroso". (Git)