Bolivia: presidente Arce contro scarcerazione Anez, "no a impunità" (7)

- L'azione della magistratura boliviana ha sollevato le critiche di diverse capitali straniere e organizzazioni internazionali. Per l'Organizzazione degli Stati americani (Osa), in Bolivia "una volta di più (la giustizia) viene usata come strumento repressivo del partito al governo" e nel paese non sussistono le "garanzie minime" per un giusto processo. In una nota firmata dal segretario generale Luis Almagro, si denuncia il meccanismo di elezione dei rappresentanti del potere giudiziario nel Paese, e il fatto che le ultime nomine siano state effettuate senza la partecipazione dell'opposizione. In una successiva replica, l'Osa avvertiva che con il ritorno del Mas al governo la situazione nel paese andino "è peggiorata" e che "è in dubbio l'imparzialità dei processi in corso". L'ente panamericano definiva quindi "assurda" l'accusa di una sua responsabilità diretta nelle sommosse di fine 2019 e annuncia che invierà alla procura della Corte penale internazionale (Cpi) "le prove relative a presunti crimini contro l'umanità" commessi dall'ultimo governo dell'ex presidente Evo Morales ad oggi, inclusi quelli commessi durante il governo di transizione di Jeanine Anez. (segue) (Brb)