Usa: Covid, Biden invita le aziende a rendere vaccini obbligatori dopo approvazione Fda

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha invitato le imprese a rendere obbligatori i vaccini contro il Covid-19, a seguito della piena approvazione della Food and Drug Administration (Fda, l’agenzia del farmaco statunitense) per il vaccino Pfizer-BioNTech. "Oggi chiedo a più aziende del settore privato di aumentare il livello di obbligatorietà vaccinale per i vaccini che raggiungeranno milioni di persone in più", ha detto Biden durante un discorso. "Se sei un leader aziendale, un leader senza scopo di lucro, un leader statale o locale, che ha aspettato la piena approvazione della Fda per richiedere le vaccinazioni, ti invito ora a farlo". (segue) (Nys)