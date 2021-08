El Salvador: Bukele annuncia messa in funzionamento bancomat per bitcoin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro vantaggio, secondo il governo, sarà che le aziende potranno ricevere pagamenti in bitcoin da turisti e investitori così come gli operatori turistici potranno ricevere commissioni in questa valuta. Il presidente Bukele si dice quindi sicuro che l'introduzione della criptomoneta porterà "solo benefici" e sottolinea d'altra parte che "nessuno è obbligato a riceverli". "Alcuni preferiranno credere ai ladri oppositori che non hanno fatto altro che saccheggiare il nostro paese, distruggerlo e pagare per assassinare il nostro popolo. Altri decideranno di credere al governo. Ma alla fine, tutti si renderanno conto della realtà il 7 settembre", ha scritto il presidente su Twitter. Il governo ha costituito inoltre un fondo di 150 milioni di dollari per supportare le conversioni da bitcoin a dollari statunitensi. Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha avvertito da parte sua il governo salvadoregno dei "rischi significativi" dell'adozione di bitcoin come moneta a corso legale, nonché delle misure regolamentari necessarie per la sua attuazione. (Mec)