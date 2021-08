Uruguay: Tabaré Viera nuovo ministro del Turismo dopo dimissioni Cardoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla polemica generata dopo le dimissioni di Cardoso, anche lui proveniente dalle fila del PC, Sanguinetti ha detto che l'ex ministro "continuerà a spiegare le sue ragioni in ambito parlamentare" e ha sostenuto che "la gente passa ma il partito è ciò che prevale". Da parte sua Viera ha ringraziato il presidente Lacalle Pou per la fiducia e ha detto che in questo momento la cosa fondamentale è puntare "sul futuro", poiché il suo portafoglio ha diverse sfide imminenti come l'inizio dell'apertura delle frontiere al turismo straniero previsto per il primo settembre. "Il turismo è una delle principali attività del paese, tutto lo sforzo, il lavoro e il compito dei team tecnici saranno rivolti al futuro", ha sottolineato. (segue) (Abu)